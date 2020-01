Calciomercato Milan – Maldini va all-in: ecco il primo gioiello per giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa di definire le ultime operazioni per rinforzare la rosa a gennaio, Maldini è già al lavoro per il mercato di giugno. La società rossonera sa di dover assolutamente rivoluzionare questa squadra, con l’obiettivo di tornare finalmente a competere per l’Europa. Servono idee e giocatori in grado di dare un contributo fin da subito, magari garantendo anche una possibilità di plusvalenza. È il caso di uno dei giovani italiani che sta facendo meglio in questa stagione e potrebbe veramente fare al caso del Milan. Negli ultimi giorni il nome di Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Sassuolo in prestito all’Ascoli, è stato infatti accostato ai rossoneri. Stando a ciò che riferisce il portale tuttob.com, l’interesse del Milan sembrerebbe essere molto concreto, ma in vista di giugno. Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza della Roma, che vorrebbe riportare a casa il giovane talento classe ’99. Attenzione però a quello che succederà a gennaio. Maldini ha già fatto fuori un big: pronti tre nomi a sorpresa per sostituirlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA