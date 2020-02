Calciomercato Milan – Maldini prova il nuovo blitz: 20 milioni e si chiude!

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il polverone delle ultime ore, Maldini sta provando a chiudere un grande colpo per giugno. Le discussioni con Gazidis e le continue voci su un possibile addio del dt rossonero a giugno non fermano il lavoro della società. A giugno serve un salto di qualità importante, e servono anche giovani in grado di alzare il tasso tecnico di questa rosa. Ecco perché il Milan già a gennaio aveva fatto un tentativo per strappare al Racing il talento Matias Zaracho. Dell’argentino ve ne stiamo parlando da diversi giorni, i rossoneri un mese fa erano arrivati ad offrire 12-13 milioni per convincere il Racing a cedere. La trattativa non si chiuse, ma il Milan ha ancora il sì di Zaracho e come riporta Tuttosport è pronto a tornare alla carica. Il Racing chiede 25 milioni, i rossoneri sono pronti a spingersi fino a 20 milioni (bonus compresi), garantendo possibile una percentuale sulla futura rivendita di Zaracho. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA