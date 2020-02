Calciomercato Milan – Maldini pensa allo scambio assurdo: che affare a giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa di capire quale sarà il destino europeo del Milan, Maldini è già al lavoro per giugno. Non si sa ancora se i rossoneri riusciranno a recuperare la zona Champions, o se dovranno puntare al sesto posto per tornare in Europa League. Indipendentemente da quello che sarà il destino europeo, in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. Tantissime novità e anche qualche big che potrebbe lasciare Milanello, uno su tutti. Si tratta di Gigio Donnarumma, il cui futuro andrà deciso la prossima estate. Il portierone rossonero infatti ha il contratto in scadenza tra 18 mesi, e il Milan dovrà capire se ci sono spiragli per il rinnovo o se sarà addio. In queste ore la voce che rimbalza dall’Inghilterra parla di un possibile scambio con il Chelsea, lì dove Kepa rischia il posto dopo le ultime decisioni di Lampard. Nell’ultimo match contro il Leicester il tecnico dei Blues ha preferito Caballero, mettendo in panchina lo spagnolo. Donnarumma piace al Chelsea, l’idea è quella di portare a Milanello Kepa e inserire anche il cartellino di Bakayoko nell’affare che porterebbe Gigio a Londra. E Maldini fa sognare i tifosi in vista di giugno. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA