Calciomercato Milan – Maldini pensa a uno scambio assurdo: tifosi senza parole!

CALCIOMERCATO MILAN – Non si ferma il mercato rossonero dopo le due bombe esplose nella serata di ieri. Prima la cessione di Caldara all'Atalanta, poi l'accordo con il Tottenham per l'addio di Piatek. Se per il polacco bisognerà ancora aspettare, l'ex bianconero è già tornato a Bergamo scatenando l'ira dei tifosi. Tanta delusione tra i supporters rossoneri per l'operazione messa in piedi da Maldini, che di fatto ha accontentato la volontà di Caldara. Ora però la società milanista sta pensando a un altro affare a sorpresa, che potrebbe spiazzare i tifosi. Il Milan punta forte su Matteo Politano, tanto da esser disposto ad inserire Franck Kessié nell'affare. Già, perché l'ultima idea emersa è quella di uno scambio di prestiti fra l'esterno classe '93 e il centrocampista classe '96. Le parti hanno già iniziato a lavorarci e c'è l'intenzione, da entrambi i lati, di portare a buon fine la trattativa. Non a caso, come riferisce La Gazzetta dello Sport, rossoneri e nerazzurri hanno fissato un appuntamento per la settimana prossima. I dirigenti delle società meneghine si vedranno e proveranno a trovare la fumata bianca. E Maldini non si fermerà qui perché è pronto a un poker di colpi "regalati": quattro affari che si possono chiudere già nei prossimi giorni!