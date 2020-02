Calciomercato Milan – Maldini ora trema: “Nessun accordo con i rossoneri!”

CALCIOMERCATO MILAN – In una stagione così complicata per il Milan, ci sono poche notizie positive per i rossoneri. A cominciare, ovviamente, dal ritorno di Ibra qualcosa è cambiato. E a cambiare è stato soprattutto l’approccio di alcuni giocatori, trasformati nell’ultimo mese. Uno di questi è Ante Rebic, passato dall’essere un oggetto misterioso a diventare il protagonista principale insieme a Zlatan. Il croato è arrivato all’ultimo momento nel mercato estivo in uno scambio di prestiti con André Silva. Spesso si è parlato di un riscatto fissato, ma a far chiarezza è stato il ds dell’Eintracht Bruno Hubner in un’intervista rilasciata a Kicker: “Abbiamo dovuto fare l’operazione negli ultimi minuti, quindi abbiamo optato per uno scambio di prestiti senza concordare alcuna somma per il riscatto. Inizialmente erano collegati, ma adesso sono assolutamente scollegati tra loro”. Questo complica molto i piani del Milan, che dovrà trattare assolutamente con i tedeschi e viste le prestazioni di Rebic il prezzo rischia di salire alle stelle. E in queste ore arriva anche Maldini a far tremare così i tifosi: la notizia di oggi ha del clamoroso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA