Calciomercato Milan – “Maldini lo ha già venduto”, manca solo l’ufficialità

MERCATO MILAN – Il colpo Ibra ha dato uno scossone al mondo rossonero. Il ritorno di Zlatan ha portato entusiasmo, ma Maldini sa che non può bastare. Lo svedese deve essere solamente l’inizio di quella che sarà la rivoluzione del mercato di gennaio. Le prestazioni dei primi quattro mesi sono state disastrose. Il 5-0 subito a Bergamo dall’Atalanta è stata l’ultima umiliazione di un 2019 disastroso. Adesso serve un cambio e si parlerà anche di cessioni, con un primo nome pronto a lasciare Milanello. Maldini ha già programmato la cessione di Ricardo Rodriguez, spesso criticato e ora fuori dal progetto. L’arrivo di Theo Hernandez e l’esplosione del francese hanno tagliato fuori lo svizzero, che ora può tornare in Bundesliga. L’obiettivo di Maldini è quello di ottenere circa 10 milioni di euro dalla cessione di Ricardo Rodriguez, cifra che poi verrebbe reinvestita per un altro terzino in grado di giocare sia a destra che a sinistra. E dopo l’annuncio ufficiale di Ibra, Maldini ora va all-in: ecco i 4 colpi a sorpresa che il direttore tecnico può chiudere già nelle prossime ore! >>>VAI ALLA LISTA DEGLI ACQUISTI