Calciomercato Milan – Dopo Ibra Maldini smonta la rosa: pronti 4 colpi!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Non si fermerà a Zlatan Ibrahimovic il mercato in entrata del Milan. Maldini sa perfettamente che c’è bisogno di una rivoluzione, sia sul fronte acquisti che in uscita. Per questo motivo sono già partite diverse operazioni, con quattro obiettivi. A questa rosa servono un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista di qualità e mediano da inserire davanti alla difesa. Quattro esigenze e un budget ridotto, ma le idee in casa rossonera non mancano. Così come non mancano i giocatori in uscita, di cui parleremo in seguito. Partiamo però dal primo affare fatto, ovvero il ritorno di Ibra. Lo svedese arriverà nei prossimi giorni a Milanello e firmerà un contratto di sei mesi, con la possibilità poi di rinnovare per un altro anno al termine della stagione. Oltre a Ibra, come detto, ci saranno quattro acquisti. Ecco dunque i quattro nomi caldissimi su cui sta lavorando Maldini: >>>VAI ALLA LISTA<<<