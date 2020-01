Calciomercato Milan – Maldini lo fa ufficialmente fuori: ecco il primo addio!

MERCATO MILAN – C’è aria di rivoluzione in casa Milan. Ve lo stiamo raccontando da diverse settimane ormai, l’inizio di stagione dei rossoneri costringe la società a decisioni drastiche. Non si può aspettare l’estate, per il bene del progetto c’è bisogno di un cambio di rotta immediato. L’arrivo di Ibra ne è la dimostrazione, bisogna risalire la classifica e farlo in fretta. Questa società ha bisogno del palcoscenico europeo, sia Champions o Europa League. Considerando utopistica una rimonta fino al quarto posto, l’obiettivo adesso è entrare tra le prime sette e provare a fare bene in Coppa Italia. Per questo ci vorranno acquisti, ma soprattutto diverse cessioni. La prima è stata di fatto decisa proprio durante le ultime ore del 2019, o meglio formalizzata dopo che Maldini aveva già preso la decisione nei giorni scorsi. Stiamo infatti parlando di Fabio Borini, che dopo aver giocato da titolare nella prima giornata non ha praticamente mai visto il campo. L’ex Liverpool lascia il Milan e firmerà con il Genoa, probabilmente dopo aver rescisso il contratto con i rossoneri. Per la società così ci sarà la possibilità di alleggerire, seppur di poco, il monte ingaggi e di creare spazio per un acquisto, almeno in prestito. Serviranno poi altre cessioni, ma Maldini ha già in mente chi far partire prima di ufficializzare quelli che saranno i colpi in entrata di gennaio. E attenzione perché Maldini sta proprio per chiudere i primi acquisti: il direttore tecnico rossonero è pronto a far firmare tre gioielli da regalare a Pioli! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA