Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: operazione da 38 milioni!

MERCATO MILAN – Dopo la vittoria in extremis contro l’Udinese i tifosi rossoneri possono tornare a sperare in una rincorsa all’Europa. Rincorsa che però dovrà passare anche per il calciomercato, che nei prossimi 10-15 giorni può regalare ancora dei rinforzi. Massara ha dichiarato che potrebbero presentarsi ancora delle occasioni da cogliere, e questo potrebbe accadere anche grazie a qualche cessione. Sono molti i giocatori del Milan con dubbi sul proprio futuro, e tra questi c’è anche Lucas Paquetá. Il brasiliano, escluso anche oggi contro l’Udinese, potrebbe fare le valigie già nei prossimi giorni. Su di lui c’è sempre il PSG, con Leonardo che non ha mai smesso di stimarlo e di desiderarlo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban sarebbero disposti a lasciarlo partire per un’offerta da almeno 38 milioni di euro, cifra minima per non registrare una plusvalenza a bilancio. I fondi incassati dall’eventuale cessione di Paquetá potrebbero permettere al Milan di tornare sul mercato in entrata e regalare un altro colpo a Pioli. Magari quel centrocampista che sembrerebbe servire ai rossoneri. Ma attenzione anche ad un’altra occasione che potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA