Calciomercato Milan – Affare spaziale da 70 milioni: gennaio si chiuderà col botto!

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la smentita di Frederic Massara, il quale ha dichiarato che non sono previsti altri movimenti sul mercato, sembra che il Milan voglia accelerare per portare Cengiz Under all'ombra della Madonnina. A confermarlo è anche il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che hai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa:" Il Milan insiste sul buon rapporto col procuratore di Under, che vorrebbe portare il giocatore turco via da Roma. Si continua dunque a lavorare, ma la Roma lo tratterrà qualora non riterrà congrua l'offerta rossonera". L'idea del Milan è quella di proporre uno scambio ai giallorossi. Petrachi è alla ricerca di un esterno dopo l'infortunio di Zaniolo e segue con interesse anche Suso. Maldini vorrebbe chiudere l'operazione con uno scambio di prestiti con diritto/obbligo di riscatto a circa 35 milioni. Valutazioni dunque simili per i giocatori, per un affare complessivo da 70 milioni. Diverse invece le richieste della Roma, che valuta Suso 30 milioni e ne chiede 40 per far partire Under. Da limare dunque alcuni dettagli, ma la volontà del turco di lasciare i giallorossi potrebbe fare la differenza.