Calciomercato Milan – Maldini dice no e fa saltare un affare quasi fatto!

MERCATO MILAN – Dopo l’arrivo di Ibra sembrava a un passo dalla chiusura un’altra operazione in casa Milan. Il mercato di gennaio sarà caldo, caldissimo. L’interesse dei tifosi rossoneri è quasi più legato alle notizie di mercato che di campo. Tutto ciò è dovuto al pessimo inizio di stagione della squadra allestita da Maldini e Boban. I dirigenti rossoneri sanno di aver fatto degli errori in sede di mercato e proveranno a rimediare. Lo faranno già da gennaio, con una vera e propria rivoluzione di cui vi abbiamo parlato già nei giorni precedenti. Questo però non vuol dire svendere i giocatori, per questo nelle ultime ore Maldini ha detto no al Siviglia. Il club andaluso sta spingendo per avere Suso a gennaio, ma per il momento è stata formulata solamente un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Il Milan, per rivoluzionare, deve assolutamente fare cassa e per questo non cederà lo spagnolo in prestito, ma solo a titolo definitivo. La richiesta è di 30 milioni di euro, così da creare un tesoretto per rinforzare la rosa in ogni reparto. E attenzione perché non c’è solamente Suso nella lista dei partenti: Maldini li fa fuori quasi tutti, il 2020 inizia con una raffica di cessioni da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA