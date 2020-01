Calciomercato Milan – Maldini cambia tutto: arriva il colpo a sorpresa!

CALCIOMERCATO MILAN – Si è aperta da diverse settimane l’emergenza difensore centrale in casa Milan e il mercato di gennaio potrebbe non esser finito qui. Dopo il ko di Duarte, ai box fino a marzo almeno, la società rossonera ha dovuto cambiare strategia. In più va considerata la cessione di Caldara e quella probabile di Gabbia. I rossoneri attualmente hanno soltanto tre calciatori, di ruolo, schierabili come centrali difensivi: Musacchio, Romagnoli e Kjaer. Per questo motivo la dirigenza rossonera è tornata al lavoro per regalare a Stefano Pioli un nuovo giocatore. Sono già diversi i nomi di giocatori accostati al Diavolo, a cominciare da Juan Jesus della Roma. Altri nomi sono quelli di Wesley Fofana del Saint-Etienne e Omar Alderete del Basilea, e oltre a loro c’è anche Jean Marcelin. Giovane difensore, classe 2000 in forza all’Auxerre, titolare in Ligue 2 dove ha raccolto in questo inizio di stagione 15 presenze. Ma attenzione anche ad un’altra occasione che potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA