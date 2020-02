Calciomercato Milan – Maldini accelera: dopo il Derby parte l’assalto per giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Derby perso ieri in rimonta ha dato indicazioni importanti alla società rossonera. Una squadra stanca, incapace di reagire e forse incapace anche di cambiare la gara con le sostituzioni. Serve più qualità e più alternative, per questo Maldini vuole forzare i tempi per giugno. Nei prossimi giorni infatti il direttore tecnico rossonero riaprirà una trattativa quasi chiusa a gennaio. Sembrava tutto fatto, poi però il colpo di scena inaspettato e Robinson è tornato in Inghilterra. La trattativa saltò a causa di problemi durante le visite mediche del giocatore e il Milan decise di non chiudere l’acquisto del terzino, preferendo far rientrare a Milanello Laxalt. Adesso, però, la pista che porta al calciatore statunitense sembra riaprirsi, con la dirigenza rossonera intenzionata a tornare alla carica in estate. Bisognerà capire come sono i rapporti con il Wigan, club inglese che detiene il cartellino di Robinson, dopo il clamoroso dietrofront nell’ultimo giorno di mercato da parte del Diavolo. Quello che sembra sicuro, oggi, è la stima di Maldini, Boban e Massara nei confronti del calciatore. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA