Calciomercato Milan – Maldini a sorpresa: all-in e clausola pagata subito!

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a seguire con grande attenzione Matias Zaracho, talentuoso centrocampista di proprietà del Racing Club di Avellaneda ed ex partner dell’ormai talento esploso nerazzurro, Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe molto tentato dalla corte milanista. I rossoneri potrebbero anche decidere di pagare interamente i 22 milioni della clausola rescissoria. Un dettaglio non da poco questo della clausola che non era emerso in precedenza. Il Milan voleva prendere Zaracho già a gennaio, ma il Racing ha detto no a 15 milioni di euro. L’argentino, nel frattempo, ha dato il suo benestare al passaggio in rossonero. Il talento è quello che manca al reparto offensivo dei rossoneri, Zaracho può essere l’elemento perfetto per giugno. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA