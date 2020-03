Calciomercato Milan – Gazidis caccia un titolarissimo: a giugno sarà addio

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le polemiche per il rinvio della sfida con il Genoa e il caos societario, il Milan è al lavoro per la prossima stagione. Le discussioni tra Gazidis e l’area tecnica non aiutano a rasserenare un ambiente che avrebbe bisogno di calma. Ci vuole più condivisione del lavoro, questo è quello che ha detto anche Boban in una recente intervista. A quanto pare, però, Gazidis ha già in mente il piano per la prossima stagione. Sarà ribaltone quasi totale, con diversi titolari che possono partire. A cominciare da Franck Kessié. Secondo quanto riportato Tuttosport, infatti, in estate l’ivoriano potrebbe essere uno dei pezzi con i quali il club rossonero proverà a fare cassa. Addirittura nell’ultimo periodo si era parlato di un addio già a gennaio. Su di lui infatti ci sarebbero giù diversi club di Premier League. La valutazione che fa il Milan è di almeno 30-35 milioni di euro. E se con Kessié si potrà fare cassa, Gazidis ha altri grossi problemi per giugno. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA