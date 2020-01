Calciomercato Milan, l’offerta è clamorosa: maxi operazione da 30 milioni!

MERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi intorno al calciomercato del Milan. Ma lo svedese ha messo ancora più in ombra Piatek, sempre più in discussione. Le prestazioni del polacco in questa prima metà di stagione sono state oltremodo deludenti, e hanno spinto Maldini e Boban a fare delle riflessioni. Avendo Ibra a disposizione fino al 2021, e il prospetto Leao pronto per un progetto a lungo termine, il Milan potrebbe anche permettersi di cedere Piatek. L’addio del polacco però potrebbe concretizzarsi soltanto davanti ad un’offerta congrua, che potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il Tottenham, che ha perso Harry Kane per tutta la stagione a causa di un infortunio al ginocchio, sta cercando un nuovo attaccante. Tra gli obiettivi di Mourinho – rivela ‘The Sun’ – ci sarebbe anche Krzysztof Piątek. L’attaccante rossonero sarebbe perfetto per coprire l’assenza di Kane, e la disponibilità economica del Tottenham potrebbe anche accontentare il Milan. Le richieste di Maldini e Boban infatti si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, cifra perfettamente raggiungibile dal club inglese, ma preziosissima per il Milan. E se Piatek può partire, Maldini è pronto a un poker di colpi “regalati”: quattro affari che si possono chiudere già nei prossimi giorni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA