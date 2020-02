Calciomercato Milan, l’obiettivo svela: “Ecco cosa succederà”

MERCATO MILAN – La corsa del Milan verso nuovi rinforzi per la rosa e i giovani più promettenti d’Europa non si arresta. Tra questi c’è sicuramente Dayot Upamecano, accostato ai rossoneri in più di un’occasione. Il difensore centrale del Lipsia somiglia davvero molto al prossimo campione della scuola francese, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper sfornare talenti a ripetizioni. Parlando a RMC Sport, Upamecano ha dichiarato: “Sono al corrente dell’interesse di alcune società. Parlerò con i miei agenti e con i miei genitori e al termine della stagione prenderemo una decisione”. Parole che fanno pensare ad una concorrenza spietata, che però il Milan potrebbe tentare di sbaragliare. Sul contratto del giocatore pende una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma potrebbe esserci margine per una trattativa. Inoltre, i continui rumors su Rangnick, attuale allenatore del Lipsia, fanno pensare che qualcosa tra il Milan e il club tedesco possa davvero bollire in pentola. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA