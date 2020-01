Calciomercato Milan, la bomba di Sportmediaset: “Il colpo è possibile, ma…”

MERCATO MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato il la al calciomercato di gennaio, che in casa Milan potrebbe rivelarsi davvero movimentato. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare questa squadra, che deve recuperare punti il prima possibile e cercare di tornare in corsa per un posto in Europa. Ma al tempo stesso, il Milan deve anche guardare al mercato in uscita, per sfoltire la rosa e cedere alcuni calciatori ritenuti non più all’altezza. Tra questi potrebbe comparire il nome di Franck Kessié, le cui prestazioni in questa prima metà di stagione sono state abbastanza deludenti. Nonostante questo, l’ivoriano vanta ancora numerosi estimatori sul mercato, divisi tra la Premier League e la Serie A. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan avrebbe avuto dei contatti con i cugini nerazzurri per uno scambio con Vecino. L’operazione permetterebbe ai rossoneri di regalare a Pioli un nuovo centrocampista, riuscendo anche a ipervalutare Kessié nello scambio. L’ostacolo più grosso è però rappresentato proprio dalla valutazione dell’ivoriano, che secondo la dirigenza rossonera varrebbe almeno 7 milioni di euro in più dell’uruguaiano. Resta dunque da capire se Marotta sarà intenzionato ad aggiungere un conguaglio economico all’operazione, anche se Maldini preferirebbe, ovviamente, un affare senza contropartite tecniche con un club inglese. E attenzione alla bomba lanciata da SportMediaset in queste ore: al Milan torna Allegri con tre mosse da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA