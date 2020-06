Calciomercato Milan – Incontro decisivo: Gazidis deve chiudere ora!

CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli vuole continuare ad essere capitano del Milan, nonché il principale punto di riferimento dell’intero reparto arretrato. Il difensore classe 1995 ha dato piena disponibilità a trattare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. La società rossonera, dal canto suo, non ha intenzione di perderlo e ad agosto, dopo la fine del campionato, avvierà la trattativa con Mino Raiola, agente del giocatore. Romagnoli guadagna attualmente 3,5 milioni di euro a stagione: il Milan potrebbe provare a confermare questa base economica, inserendo dei bonus che aumenterebbero la cifra. Ora, però, c’è da pensare alla ripresa della stagione: poi sarà tempo di sedersi ad un tavolo e trovare un accordo che sarebbe molto importante per tutte le parti in gioco. Senza il rinnovo, considerando la scadenza tra due anni del contratto, il Milan dovrà inevitabilmente valutare una cessione di Romagnoli. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.