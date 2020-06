Calciomercato Milan – Gazidis ora trema: assalto da 60 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Non accenna a placarsi l’interesse del Paris Saint-Germain per Theo Hernandez. Leonardo, direttore sportivo del club francese, ha individuato nel terzino rossonero il giocatore ideale da regalare a Tuchel per sopperire alla partenza di Kurzawa. Stando a ciò che riferisce il portale spagnolo ‘Ondacero’, il Psg potrebbe presentare a breve un’offerta concreta, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio laterale sinistro. Theo è un punto di riferimento nel nuovo progetto rossonero, per cui Gazidis lo reputa incedibile e, per blindarlo, sta già pensando di intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto. Per l’ex Real Leonardo potrebbe arrivare ad offrire anche 60 milioni di euro pur di portarlo a Parigi. Ed esplode il caos a Milanello per lo scontro Gazidis-Ibra: oltre allo svedese, altri 4 big ora sono pronti a lasciare il Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.