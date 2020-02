Calciomercato Milan – In esclusiva una bomba a sorpresa: “Era fatta coi rossoneri, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – Si è chiuso con diverse sorprese il mercato invernale dei rossoneri ma poteva finire con un vero e proprio botto all’ultimo minuto. Il Milan infatti ha dovuto chiudere in fretta e furia le ultime due operazioni con Saelemaekers e Laxalt, quest’ultimo tornato per il mancato arrivo di Robinson. Maldini e Boban avevano però un altro grande obiettivo, e non è difficile capirne il motivo. Con l’addio di Piatek al Milan manca un vice-Ibra. Si può adattare Rebic, che in questi giorni ha però dato il meglio come spalla di Zlatan. Così come Leao, anche lui più a suo agio nel ruolo di seconda punta. Per questo i rossoneri a gennaio hanno spinto con forza per provare a prendere Gianluca Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo sta vivendo un’ottima stagione in prestito all’Ascoli. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, e secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Milan ha spinto con forza per prenderlo subito. Il problema? Uno, fondamentalmente. Il fatto che il budget dei rossoneri per il mercato di gennaio fosse ridotto. Il Sassuolo ha detto no a un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto, operazione che il Milan ha proposto ai neroverdi. Se ne riparlerà a giugno, anche se nelle ultime ore di mercato anche Marotta ha provato a portare Scamacca a Milano, sponda nerazzurra. Attenzione dunque all’ennesimo derby di mercato che potrebbe scatenarsi a giugno. Il Milan, però, è convinto di aver trovato il vice-Ibra perfetto e lo proverà a portare a Milanello in estate. E intanto si chiude il mercato e i tifosi sono senza parole. Arriva la rivelazione: “Maldini aveva quasi chiuso quattro colpi pazzeschi”! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA