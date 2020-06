Calciomercato Milan – Impresa Rangnick: arriva un top player dal Liverpool!

CALCIOMERCATO MILAN – Nuovo nome per il centrocampo del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti il primo giorno di settembre. L’Express parla di un interessamento della società rossonera per Naby Keita, guineano classe ’95 in forza al Liverpool. Alla corte di Jurgen Klopp non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso e il suo profilo è graditissimo a Ralf Rangnick. Keita è stato infatti allenato proprio dal tedesco nel Lipsia, club che lo ha lanciato nel grande calcio, cedendolo poi al Liverpool nel 2018 per circa 50 milioni di sterline. Lo stesso Keita potrebbe accogliere con entusiasmo la possibilità di ritrovare Rangnick, ma per il Milan ci sono due grandi scogli da superare: il primo è rappresentato dal prezzo del cartellino, il secondo dalla folta concorrenza. Sul centrocampista ci sono infatti anche società come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il Milan punta sul fattore Rangnick, ma riuscire a spuntarla sarà tutt’altro che semplice. E in queste ore viene fatto fuori ufficialmente Pioli con l’arrivo di Rangnick: oltre al tecnico, vengono fatti fuori altri 4 titolarissimi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.