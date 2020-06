Calciomercato Milan – Rangnick a Milanello: tre colpi a sorpresa per il nuovo Milan!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sembra esser arrivato l’ok definitivo di Ralf Rangnick all’arrivo a Milanello. L’incontro con Ivan Gazidis di questa settimana porta il tecnico tedesco sempre più vicino al Milan. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per definire i dettagli, soprattutto per capire se Rangnick sarà in panchina o si occuperà solamente della gestione tecnica del progetto rossonero. Le certezze arrivano dagli addii di Pioli e Ibra, sicuramente due che non faranno parte del nuovo Milan per la prossima stagione. Il progetto tecnico verrà gestito interamente da Rangnick, che ha già preparato tre colpi top secret per il prossimo mercato: >>>VAI ALLA LISTA<<<