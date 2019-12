Calciomercato Milan – Il grande obiettivo ha detto sì: Maldini chiude il primo colpo! – News Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra già pronto alla chiusura il primo acquisto del mercato di gennaio dei rossoneri. Mancano ancora alcuni dettagli, ma mai come oggi filtra ottimismo. In attesa di capire cosa farà Ibra, Maldini ha accelerato per rinforzare il pacchetto difensivo. Entra nel vivo infatti la trattativa fra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo. I due club stanno continuando a parlare del giovane difensore francese, al fine di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in questione . Il nodo principale è legato alla formula dell’operazione. I catalani sono disposti a cedere Todibo soltanto con l’inserimento nell’affare il diritto di riacquisto. Intanto, stando a ciò che riporta calciomercato.com, il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità per il trasferimento a Milano. E intanto Maldini fa saltare la grande operazione per gennaio: il direttore tecnico dice basta e cambia tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA<<<