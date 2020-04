Calciomercato Milan – Il grande gioiello esce allo scoperto: “Vado al Milan? È destino!”

CALCIOMERCATO MILAN – Tra i pupilli di Ralf Rangnick c’è indubbiamente anche Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo già accostato al Milan. Lo stesso giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul club rossonero: “In questo momento non posso parlare di mercato. Se dovesse andare in porto il trasferimento al Milan, significa che era destino. Ma la decisione finale spetta a me e ho anche altre proposte sul tavolo. Farò la scelta che riterrò più opportuna per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato, ma ci sono anche la Premier League e la Bundesliga”. E Gazidis non si vuole fermare a questo grande talento. Ecco quelli che sono i 4 grandi obiettivi del Milan per la prossima stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA