Calciomercato Milan – Da Bergamo la conferma: un gioiello della Dea al Milan!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Caldara potrebbe essere legato a quello di Gollini. L'estremo difensore dell'Atalanta interessa al Milan, nell'ottica del possibile sostituto di Donnarumma. La Dea nella sessione invernale di mercato, ha riportato a Bergamo Mattia Caldara, dopo l'infelice parentesi rossonera, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di oggi la società di Percassi ha reso noti i rinnovi contrattuali dei suoi gioielli: Freuler, Palomino, Toloi, Djimsiti, Hateboer e Gosens, fino al 2023. Nella lista manca proprio il portiere, così come l'ex Milan. Per Caldara, è pronto un rinnovo fino al 2024, dopo che l'Atalanta lo avrà riscattato dai rossoneri. Che tutto questo sia una coincidenza?