Calciomercato Milan – Il gioiello è sul mercato: “30 milioni ed è rossonero!”

CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Lione. L'attuale accordo è in scadenza nel 2021 e, per non perderlo a costo zero, il club francese deve cercare di cederlo al miglior offerente. Per l'esterno olandese le pretendenti non mancano ed anche il Milan lo ha inserito nella propria lista dei desideri. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, il Lione, pur consapevole a questo punto della necessità di cedere il classe '94, ha ben poca intenzione di fare sconti e, forte della grande concorrenza che potrebbe scatenare un'asta di mercato, ha stabilito il prezzo di Depay a 30 milioni di euro.