Calciomercato Milan – Gazidis beffa Marotta: che colpo in Portogallo!

CALCIOMERCATO MILAN – In estate arriverà a Milanello un nuovo difensore centrale, da affiancare a Romagnoli. Questo è quello che si evince dalle indiscrezioni di mercato sui rossoneri. Il diavolo è alla ricerca del miglior profilo e sembra aver individuato in Eduardo Quaresma, il candidato ideale. Il centrale difensivo classe 2002 dello Sporting Lisbona, avrebbe fatto un'ottima impressione agli scout del diavolo, ma sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid e Lipsia. Soprattutto però Quaresma è stato seguito da Marotta, che sta provando a ringiovanire la difesa nerazzurra cedendo Godin. Tutti i club seguono da vicino il giocatore, vista la scadenza del suo contratto nel 2021. Il club portoghese per il momento non ha rinnovato l'accordo con il giocatore e il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza, in vista del mercato estivo.