Calciomercato Milan, il dg sull’ultimo affare: “si chiude in extremis!”

MERCATO MILAN – Resta pochissimo tempo prima della chiusura del calciomercato, ma il Milan ha ancora il suo bel da fare. Dopo gli addii di Piatek e Suso, i rossoneri possono reinvestire per regalare a Pioli qualche nuovo rinforzo. Ma le mosse della dirigenza potrebbero non essere finite nemmeno per quanto riguarda il mercato in uscita. Nelle ultime ore infatti, il nome di Lucas Paquetá è stato accostato con insistenza alla Fiorentina. Il fantasista brasiliano potrebbe trasferirsi in viola a titolo temporaneo. Difficilmente la Fiorentina potrebbe accontentare le richieste del Milan, che ha già rifiutato 20 milioni di euro dal PSG e ne pretende almeno trenta. Ma un prestito potrebbe far bene a Paquetá, che avrebbe l'occasione di giocare, ritrovare la migliore condizione e dunque rilanciarsi. Interrogato sulla questione, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha risposto: "Vediamo, il mercato finisce domani, abbiamo qualche annuncio da fare. Speriamo di far bene! Paquetá? Vediamo, al momento è un giocatore del Milan". Parole che non smentiscono l'interesse e lasciano una porta aperta all'operazione. E non si ferma a Paquetá il Milan. In queste ore arriva la bomba lanciata da Di Marzio. Maldini negli ultimi giorni di mercato chiuderà addirittura cinque colpi!