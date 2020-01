Calciomercato Milan – Colpo finale last minute: “È a Milano per visite e firma”

CALCIOMERCATO MILAN – Le tante cessioni di questa settimana hanno aperto la finestra a un nuovo colpo in casa rossonera. Gli addii di Suso, Piatek e Rodriguez hanno dato alla società anche i fondi necessari per muoversi più liberamente. Il nuovo colpo di mercato del Milan risponde al nome di Antonee Robinson, terzino statunitense classe 1997. Ieri il club rossonero ha trovato l’accordo definitivo col Wigan e, come riferisce TMW, pochi minuti fa il giocatore è sbarcato a Milano. Nelle prossime ore ci saranno le consuete visite mediche e la firma sul contratto, prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento. Robinson arriva per sostituire Ricardo Rodriguez, approdato al PSV Eindhoven, e svolgerà il ruolo di vice Theo Hernandez. E attenzione a quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Maldini nelle ultime ore di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA