Calciomercato Milan, Ibra porta la vittoria e un altro colpo: tifosi in festa!

MERCATO MILAN – Buona la prima da titolare per Zlatan Ibrahimovic. Il fenomeno svedese ha regalato, alla prima presenza da titolare dopo il ritorno in rossonero, i suoi primi tre punti al Milan. Tanto lavoro in fase di costruzione, una rete convalidata e una annullata dal VAR, questo il bilancio della prima gara da titolare di Zlatan. Ma attenzione anche al mercato, perché Ibra potrebbe portare con sé un altro talento finito nella MLS. Non si tratta di un campione in avanti con gli anni, ma di un giovane talento approdato negli Stati Uniti grazie alla grande potenza economica dei club americani. Il nome è quello di Ezequiel Barco, argentino classe 1999 dell'Atlanta United. Secondo quanto riferito dal portale specializzato calciomercato.it. Barco è finito nel mirino di Maldini, intenzionato a regalare a Pioli un nuovo esterno d'attacco. L'argentino è considerato come uno dei migliori prospetti sudamericani, già seguito dagli scout dei top club europei. Sul giocatore c'è anche la Roma, ma i rossoneri sembrerebbero essere in vantaggio per gennaio. Il club capitolino infatti non può inserire altri extracomunitari in rosa in questa sessione di calciomercato. Oltre alla suggestione Politano, il Milan sta dunque seguendo anche questa pista. Dopo Ibra, i rossoneri potrebbero mettere a segno un altro colpo in arrivo dagli Stati Uniti. E Maldini non si fermerà qui, perché l'addio ormai imminente di Piatek può regalare 35 milioni e altri tre colpi al Milan!