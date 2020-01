Calciomercato Milan – Blitz improvviso: Maldini lo cede a sorpresa!

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra essersi aperta improvvisamente una trattativa per il mercato di gennaio in casa rossonera. Dopo il successo di Cagliari il Milan ora va a caccia di continuità sul campo, ma anche di maggior qualità sul mercato. Per farlo, inevitabilmente, la società dovrà cedere qualche elemento. Ecco dunque che Maldini e Boban hanno aperto diversi dialoghi, specialmente in Premier League. Lì dove potrebbe finire Piatek, come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, ma oggi è uscita un’altra notizia che riguarda uno dei titolarissimi di Pioli. Hakan Calhanoglu infatti è uno dei punti fermi dello scacchiere del tecnico rossonero, nonostante le sue prestazioni non siano state sempre esaltanti. Secondo quanto riportato dalle testate inglesi, però, l’Arsenal si sarebbe interessato al numero 10 rossonero, con Mikel Arteta, nuovo tecnico dei Gunners, che, come rivelato dal Sunday Mirror e dal Daily Mail, avrebbe chiesto l’acquisto in prestito del 10 turco per aumentare la profondità della sua rosa. Ma la rivoluzione del Milan è appena iniziata. Con le scelte di Cagliari Pioli ha chiarito la situazione: l’allenatore ne ha cacciati ufficialmente tre! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA