Calciomercato Milan – Ibra caccia Piatek: la notizia è clamorosa!

MERCATO MILAN – Ibra ha detto sì al Milan e può cambiare gli scenari di casa rossonera. Lo svedese rappresenta quell’elemento di personalità ed esperienza che manca alla squadra di Pioli. Un totem sul quale appoggiarsi nei momenti di difficolta. Uno che sa come vincere, ma che sa anche come gestire le pressioni di una piazza come quella rossonera. Pressioni che, chiaramente, qualcuno non riesce a gestire. Come ha dimostrato in questa stagione Piatek, forse la più grande delusione di questi primi quattro mesi. Il polacco era reduce da una grande stagione prima al Genoa poi con la maglia del Milan. Questo doveva essere l’anno della consacrazione di Piatek, rischia di diventare la stagione del declino per l’ex Grifone. L’arrivo di Ibra, inevitabilmente, riduce gli spazi in attacco in casa rossonera. Ecco dunque che potrebbe arrivare l’addio di Piatek, come rivelato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea i rossoneri starebbero valutando la partenza in prestito del polacco. Sull’ex Genoa ci sarebbe forte la Fiorentina, che con l’addio di Montella e l’arrivo di Iachini cerca un centravanti di qualità da alternare a Vlahovic. Nelle ultime ore non si parla solo del futuro di Piatek, ma le cessioni potrebbero essere ancora di più. Pioli e la dirigenza hanno concordato una lista di ben 7 calciatori che, davanti alla giusta offerta, potrebbero lasciare Milanello nelle prossime settimane. >>>VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI