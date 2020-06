Calciomercato Milan – Gazidis sfida lo United: assalto al nuovo bomber!

CALCIOMERCATO MILAN – Il portale calciomercato.com, ha riportato dei nuovi aggiornamenti sul futuro di Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è stato spesso accostato al Milan nell’ultimo periodo, i rossoneri infatti sono alla ricerca di una punta, per la prossima stagione, vista la probabile partenza di Ibrahimovic. Secondo la fonte però il club meneghino dovrà fare i conti con una concorrente agguerrita, il Manchester United. Gli inglesi sarebbero in grado di accontentare le richieste economiche degli spagnoli, che lo scorso anno investirono 60 milioni di euro per il serbo. Una condizione che il Milan in questo momento non può soddisfare. La corsa a Jovic è appena iniziata ma sulla strada ci sono già i primi ostacoli per il diavolo. E Gazidis strappa il sì definitivo di Rangnick: il tedesco svela all’AD rossonero i tre colpi segreti per il nuovo Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.