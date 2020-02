Calciomercato Milan, Gazidis fa la voce grossa: scaricati 2 calciatori!

MERCATO MILAN – Tornano le tensioni a Casa Milan. C’è una nuova spaccatura tra le scrivanie rossonere, con Maldini e Boban non pienamente contenti di alcune decisioni di Gazidis. È noto che l’amministratore delegato abbia bloccato alcune operazioni dettate dai due ex calciatori, e adesso potrebbe prendere altre decisioni simili. Al momento, tra le tante questioni rimaste in sospeso, il Milan è alle prese con diverse trattative per i rinnovi di contratto. Tra questi c’è Jack Bonaventura, che potrebbe essere scaricato in favore di un calciatore più giovane. Gazidis ha più volte ricordato – con il mandato di Elliott – di non voler investire su giocatori over 30. Ibrahimovic sarebbe dunque stata soltanto un’eccezione. Oltre a Bonaventura, anche Simon Kjaer potrebbe lasciare Milanello a fine stagione. Il danese, nonostante sia arrivato soltanto a gennaio, potrebbe non venire riscattato. A influenzare la definizione dell’amministratore delegato non sarebbero le prestazioni di Kjaer, bensì l’età anagrafica e la cifra da sborsare per esercitare il diritto di riscatto. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA