Calciomercato Milan, Gazidis fa dietrofront: adesso salta tutto!

MERCATO MILAN – Indipendentemente da quale sarà la posizione in classifica del Milan a fine stagione, il prossimo calciomercato del Milan dovrà essere ragionato e all'insegna dell'oculatezza. Potrebbe non esserci la possibilità di mettere a segno colpi folli, ma questo non impedirà alla dirigenza di rinforzare la squadra e portare a Milanello grandi giocatori. Tra gli obiettivi dei rossoneri c'è Eduardo Camavinga, giovane prodigio del Rennes. Il centrocampista classe 2002 è considerato come uno dei migliori prospetti del calcio europeo, con Real Madrid e Borussia Dortmund già sulle sue tracce. Potrebbe trattarsi di un nuovo crack alla Pogba, e per questo il Milan ci ha posato gli occhi già da parecchio tempo. Dal portale spagnolo Fichajes.com però arriva una pessima notizia: il Rennes pretende almeno 60 milioni di euro per lasciar partire Camavinga. Per aggiudicarselo il Milan dovrebbe fare uno sforzo economico forse troppo dispendioso per le proprie casse, che non consentirebbe di rinforzare la rosa con giocatori di alto livello in altri reparti. L'operazione Camavinga diventerebbe dunque un clamoroso all-in di calciomercato, che l'amministratore delegato Gazidis non sembrerebbe approvare. Da quando si è seduto dietro alla scrivania di Casa Milan, il CEO rossonero non ha mai dato il suo benestare per affari così onerosi, e anche stavolta potrebbe costringere la dirigenza a capitolare.