Calciomercato Milan – ESCLUSIVA: “Subito al Milan”, ecco il dopo Pioli!

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Pioli sembra ormai scritto e il Milan è già al lavoro per trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Elliott sta pensando a una vera e propria rivoluzione, con gli stessi Boban e Maldini a loro volta a rischio. Prima però si penserà all'allenatore, e in Spagna in queste ore si parla con insistenza di Marcelino. La nostra redazione ha cercato di fare il punto della situazione con il legale del tecnico spagnolo, l' Avvocato Eugenio Botas. Ecco quanto ci ha rilasciato: "In replica alla notizia trapelata questa mattina sul giornale di Barcellona in cui si parla di Marcelino come prossimo allenatore dei rossoneri, rispondo che il tecnico non ha mai incontrato Maldini, nè i vertici societari e non ha ricevuto, almeno ad oggi, nessuna offerta dall'AC Milan per la prossima stagione. Colgo l'occasione, quindi, per dire che le informazioni che girano non sono corrette e non rispondono al vero". Nessun contatto dunque, anche se Botas ci tiene a precisare che c'è apertura in caso di chiamata: "E' chiaro che Marcelino vorrebbe allenare una grande squadra europea il prossimo anno e il Milan è uno dei club più importanti per la sua storia".