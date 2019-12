Calciomercato Milan, ecco la prima cessione: è questione di ore!

MERCATO MILAN – Dopo aver completato l’operazione Ibra, Maldini e Boban hanno ancora moltissimo lavoro da fare. La sensazione è che alla fine di questo calciomercato di riparazione, la rosa rossonera possa uscire completamente rivoluzionata. Il Milan ha bisogno di altri rinforzi, ma anche di fare cassa attraverso le cessioni. Soltanto alleggerendo il bilancio e rimpinguando le casse sarà possibile regalare a Pioli qualche altro colpo per risollevare le sorti di questo Milan. Al momento il nome più chiacchierato sul mercato in uscita è quello di Lucas Paquetá, arrivato proprio a gennaio lo scorso anno per circa 40 milioni di euro. Il suo impiego, così come le sue prestazioni, non lo rendono un giocatore fondamentale. Per questo davanti alla giusta offerta – riferisce il Corriere dello Sport – Maldini e Boban potrebbero pensare di lasciarlo partire. Sulle sue tracce c’è Leonardo, che vorrebbe portarlo al PSG dopo averlo acquistato da direttore tecnico del Milan. La pressoché infinita disponibilità economica del club francese fa pensare subito a cifre faraoniche, che potrebbero anche consolare società e tifosi in caso di addio del brasiliano.

Situazione completamente diversa quella di Ante Rebic, il cui agente si sarebbe già messo all’opera per organizzare il rientro a Francoforte del croato. L’ex Eintracht è stato impiegato pochissimo, sia da Pioli che da Giampaolo, e la sua avventura rossonera potrebbe essere già terminata. Il suo ritorno in Germania non dovrebbe avere nessun effetto sull’affare André Silva, condotto in parallelo agli sgoccioli del calciomercato estivo, ma toglierebbe comunque dal bilancio del Milan i costi del suo ingaggio. Considerando che c’è anche Ricardo Rodriguez con la valigia in mano, sembra davvero questione di ore prima che si concretizzi la prima cessione di questo mercato di gennaio, al termine del quale la rosa del Milan sarà completamente diversa: in arrivo anche altri quattro colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA