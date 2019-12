Calciomercato Milan – È fatta per Ibra: con Zlatan arriva un altro gioiello

MERCATO MILAN – La rivoluzione di gennaio è ormai iniziata. Il disastroso inizio di stagione richiede un cambiamento radicale alla rosa milanista. Nel calderone degli imputati sono finiti anche Maldini e Boban, che ora vogliono rimediare. Gli investimenti fatti in estate hanno convinto poco, l’idea di puntare su un Milan tutto gioventù non ha convinto. E se l’affare Todibo sembra ormai in via di definizione, c’è un altro colpo che sta per essere chiuso. I rossoneri, come detto, vogliono inserire anche personalità ed esperienza. Identikit perfetto per Zlatan Ibrahimovic. Già, sembra che sia stato trovato l’accordo per il ritorno dello svedese a Milanello. L’ex Galaxy è svincolato da quasi due mesi, ma solamente adesso il Milan sembra aver trovato la chiave per convincerlo a firmare. L’idea è quello di utilizzarlo come leader del gruppo e chioccia per Leao e Piatek, due giocatori sui quali il Milan ha investito quasi 70 milioni di euro. Ibra firmerà un contratto di diciotto mesi e si metterà subito a disposizione di Stefano Pioli. Difficile pensare che lo svedese possa essere a disposizione del tecnico rossonero già nella prima partita del 2020. Una cosa però è certa, appena tornerà a Milanello Zlatan porterà quella personalità che è sembrata mancare al gruppo allenato da Pioli. Ma la rivoluzione rossonera non passerà soltanto per Ibra: Pioli e la società sembrerebbero già d’accordo anche sul mercato in uscita. Sono ben 7 i calciatori che possono partire a gennaio! >>>VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI