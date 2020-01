Calciomercato Milan – Dopo la vittoria arriva l’annuncio a sorpresa: ora salta tutto?

CALCIOMERCATO MILAN – Una vittoria che può segnare la svolta definitiva della stagione rossonera. Serviva al Milan vincere a San Siro, serviva trovare il secondo successo consecutivo in campionato. La vittoria in rimonta contro l’Udinese ha regalato anche al Milan forse un nuovo acquisto, ovvero Ante Rebic. Il croato potrebbe essere il vero rinforzo per l’attacco a gennaio oltre Ibra. Anche perché in vista delle ultime due settimane di mercato sembrano cambiati i piani della società. Nonostante siano evidenti alcune lacune nella rosa milanista, la dirigenza potrebbe sorprendere tutti e decidere di aspettare la prossima estate. Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, si è così espresso a DAZN nel prepartita direttamente da San Siro: “Sentiamo la vicinanza dei tifosi, ci aiutano e spingono la squadra. Sentiamo il loro calore e siamo convinti che possano dare un grande impulso per la nostra stagione. Mercato? Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, ma se si presenteranno delle opportunità ci faremo trovare pronti” Ed attenzione perché l’occasione potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA