Calciomercato Milan – Dopo la Coppa la notizia: Maldini stregato da un gioiello, affare da 15 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Giovane e di talento. L’identikit perfetto per il Milan, che ha bisogno di aggiungere qualità al reparto offensivo. Il Milan è alla ricerca di un esterno d’attacco, magari in grado di fare anche il trequartista. L’obiettivo è stato individuato in Argentina, e sembra esser partita l’offensiva. Offerta da 15 milioni di euro più bonus, questa sarebbe la proposta del Milan per Matías Zaracho, centrocampista del Racing Club Avellaneda. Questo è quanto riportato da Julian Mazzara, giornalista sportivo argentino. Sempre secondo la stessa fonte, Paolo Maldini, dirigente rossonero, avrebbe già parlato con il procuratore del calciatore. Se il Racing dovesse dire sì all’offerta rossonera il giocatore si aggregherebbe, durante questa sessione di mercato, alla squadra rossonera. Zaracho ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro. Il Milan tenta il colpo! E intanto Maldini fa fuori Suso e lo vende al Siviglia. Al suo posto il dt rossonero sta preparando addirittura tre colpi da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA