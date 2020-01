Calciomercato Milan – Arrivano le firme: affare perfetto di Maldini!

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo settimane di lavoro e di difficoltà il Milan è riuscito a definire un affare quasi perfetto. In queste ore infatti è stato trovato l’accordo definitivo per il passaggio di Suso al Siviglia in prestito con obbligo di riscatto. Affare da 20 milioni complessivi, prestito fino a giugno 2021 e obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions degli andalusi. In questi minuti, Jesus Suso sta formalmente concludendo la sua avventura al Milan. Lo spagnolo, infatti, è in partenza con un aereo da Linate verso Siviglia, dove lo attendono le visite mediche con il club andaluso. Ai cronisti presenti, lo spagnolo ha risposto con un sibillino: “Parlerò più avanti”. Si chiude così una telenovela che andava avanti dalla scorsa estate, quando il Milan aveva quasi ceduto Suso prima di decidere di puntare su di lui come trequartista. Esperimento fallito e cessione al Siviglia che ormai è quasi ufficiale. Con i rossoneri già pronti ora a prendere il sostituto. E proprio mentre va via Suso arriva la bomba lanciata da Di Marzio: Maldini negli ultimi giorni di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA