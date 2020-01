Calciomercato Milan, Boban lo scarica: il sostituto è da impazzire!

MERCATO MILAN – È un gennaio di fuoco quello che si vive in casa Milan. Da Ibra in poi il calciomercato è entrato nel vivo, tra arrivi e partenze la rosa rossonera potrebbe risultare davvero stravolta alla fine di questo mese. Dopo Ibrahimovic e Kjaer, Maldini e Boban stanno pensando di rinforzare ulteriormente la difesa e di regalare a Pioli un altro colpo a centrocampo. Per un colpo in mediana bisognerà prima vendere, con Franck Kessié principale indiziato per un addio in questa sessione di mercato. L’ivoriano ha molte richieste, con Maldini e Boban pronti a lasciarlo partire per un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Il suo nome è stato accostato a moltissimi club, ma la sensazione è che l’assalto vincente possa arrivare dall’Inghilterra. I fondi ricavati dall’eventuale cessione di Kessié potrebbero essere reinvestiti per un altro grande colpo. Il nome più suggestivo del momento è quello di Emre Can, sempre più ai ferri corti con Sarri. La Juve chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il cui ingaggio non è assolutamente da sottovalutare. Si tratta dunque di un’operazione complicata, ma che regalerebbe al Milan un tassello importantissimo per tornare a rincorrere l’Europa quest’anno e per garantirsi un futuro nelle prossime stagioni. Ed attenzione proprio a quello che succederà a gennaio. Maldini infatti è pronto a far fuori un altro big: ecco i tre nomi a sorpresa per sostituirlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA