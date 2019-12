Calciomercato Milan – Derby di fuoco per il gioiello argentino: Maldini sfida così Marotta! – News Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Senza alcun dubbio una delle principali necessità per il mercato di gennaio è il difensore centrale. L’infortunio di Duarte ha messo in crisi la società rossonera. I soli Musacchio e Romagnoli, in attesa di Caldara, non possono bastare. L’ex Atalanta sta ritrovando la forma, ma in pratica è fermo da un anno e mezzo ed è troppo rischioso confidare solo su di lui. Serve un’alternativa, un giovane in grado di contribuire alla causa da subito. Per questo i rossoneri stanno osservando in Inghilterra. In Premier ci sono stati diversi cambi di panchina nelle ultime settimane e diversi giocatori sono stati messi fuori dal progetto tecnico. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, Juan Foyth sarebbe un obiettivo di ben tre club di Serie A. Oltre alla Roma, che lo segue da diversi mesi, ci sarebbero anche le due milanesi, disposte a trattarne l’acquisto già nel mercato di gennaio. Il centrale argentino classe 1998 è finito ai margini del progetto del Tottenham dopo l’arrivo di Mourinho. E attenzione perché Maldini ha già chiuso il primo acquisto: la firma può arrivare nelle prossime ore! >>>VAI ALLA NOTIZIA<<<