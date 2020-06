Calciomercato Milan – Decisione definitiva: sarà addio a fine stagione!

CALCIOMERCATO MILAN – L’attuale stagione di Mateo Musacchio si è conclusa, come rivelato dal suo allenatore, Stefano Pioli. L’argentino non è riuscito a replicare il rendimento degli anni scorsi in rossonero. Troppi gli infortuni nel corso dell’anno e poi l’arrivo di Simon Kjaer a gennaio ha cambiato le gerarchia del pacchetto arretrato del tecnico del diavolo. Soltanto 18 le partite della stagione 2019/20, con 4 cartellini gialli a corredo di quanto fatto in campo e la sua ultima apparizione è stata contro la Fiorentina, prima dello stop causa Coronavirus. Questa per Musacchio potrebbe essere l’ultima annata dalle parti di Milanello, in estate infatti il club meneghino potrebbe metterlo sul mercato, anche per incassare una cifra da poi poter reinvestire su un altro centrale. Una scelta che ad oggi sembra quasi essere scontata, vista anche le tanti voci su nuovi possibili difensori rossoneri. E Rangnick dà il via ufficialmente alla rivoluzione del Milan per il futuro: le cinque mosse definitive già comunicate a Elliott e Gazidis! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.