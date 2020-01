Calciomercato Milan, addio Paquetá: spunta un’idea clamorosa!

MERCATO MILAN – In casa Milan è ancora il caso Paquetá a tenere banco. Il brasiliano, che si è autoescluso dalla trasferta di Brescia, sembra volere fortemente l’addio ai rossoneri. La partenza di Lucas Paquetá non sarebbe un problema per la dirigenza del Milan, a patto che avvenga per la giusta cifra. Maldini e Boban non intendono scendere al di sotto della soglia dei trenta milioni di euro, ma il PSG – attualmente il club più interessato – non è mai andato oltre i ventidue. Il club francese ha nelle corde investimenti molto più onerosi, ma a quanto pare Leonardo vorrebbe acquistare Paquetá soltanto come un’occasione. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i due club potrebbero dunque lavorare ad uno scambio, che permetterebbe al Milan di rinforzarsi e ai francesi di liberarsi di qualche esubero. I nomi più caldi sono quelli di Julian Draxler e Leandro Paredes, già accostato ai rossoneri in passato. Sia il tedesco che l’argentino potrebbero rivelarsi degli ottimi innesti per il centrocampo del Milan, il cui livello di qualità si alzerebbe sensibilmente. La possibilità di fare una iper valutazione di Paquetá consentirebbe anche di registrare un’ottima plusvalenza a bilancio. Dunque l’operazione sarebbe vantaggiosa per entrambi i club, ma ora resterà da capire quali siano le reali intenzioni del Paris Saint-Germain. Non solo Paquetà-Bernardeschi, arriva la rivelazione che fa esplodere il mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per quasi 100 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA