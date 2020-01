Calciomercato Milan, contatti avviati: 30 milioni e si chiude!

MERCATO MILAN – È un gennaio movimentato in casa Milan. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo della piazza, ma non può bastare per recuperare una situazione ancora critica. La classifica continua a non sorridere, c’è bisogno di punti e in fretta. Per recuperare il prima possibile, Maldini e Boban stanno lavorando su diverse piste per il mercato in entrata, ma prima hanno bisogno di sistemare qualche cessione. Uno dei possibili partenti è Franck Kessié, che nonostante una serie di prestazioni non esaltanti ha ancora mercato, specialmente in Inghilterra. Proprio dalla Premier, precisamente dal West Ham, arrivano le prime offerte. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, i contatti tra la dirigenza del club inglese e l’entourage del calciatore sarebbero ripresi. Il Milan continua a valutare l’ivoriano intorno ai 30 milioni di euro, mentre le offerte degli ‘Hammers’ non hanno mai superato i 25. Sembrerebbe esserci ancora margine per concludere l’affare nel corso delle prossime settimane, ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. L’idea di un’avventura in Premier potrebbe allettare Kessié, che nel calcio inglese potrebbe far valere tutta la sua fisicità. Il West Ham è un club piuttosto abituato a fare acquisti in Serie A, capace dunque di intavolare trattative fruttuose con le società italiane. L’addio di Kessié potrebbe far parte di un processo di rivoluzione molto più ampio. E se la cessione di Kessié era prevedibile, sorprende clamorosamente il blitz di queste ore della società rossonera: Maldini sta per chiudere addirittura quattro affari entro il weekend! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA