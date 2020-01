Calciomercato Milan – Blitz improvviso nel weekend, 4 colpi da chiudere subito!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – È un weekend caldissimo quello iniziato quest’oggi per il mondo rossonero. A scuotere i tifosi sicuramente è stato Gianluca Di Marzio, che ieri ha lanciato la notizia del viaggio milanista per Todibo. Il difensore centrale francese sembra veramente a un passo dal Milan, come confermato quest’oggi dallo stesso esperto di mercato di Sky: “Si lavora ad un prestito con riscatto e controriscatto. Una scelta voluta da tutte e tre le parti in modo che il Milan possa comprarlo nel caso faccia bene questi sei mesi in Italia, così come il Barcellona si lascia un’opportunità di ricomprare il difensore nel caso il ragazzo abbia voglia di tornare in Spagna”. Adesso manca solo l’ok di Todibo, ma non sarà solo il francese il colpo del weekend per i rossoneri: il fine settimana caldissimo riguarda altri tre accordi da chiudere nelle prossime ore: >>>VAI ALLA LISTA<<<