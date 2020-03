Calciomercato Milan, con Rangninck cambia tutto: l’ultima idea è clamorosa!

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni il Milan sta affrontando l’ennesima rivoluzione societaria, con Boban prossimo all’addio e Maldini ancora in dubbio sul futuro. Lo stravolgimento dell’organigramma porterà più potere nelle mani di Gazidis e Almstadt, che tra le tante idee hanno già individuato il sostituto di Stefano Pioli. Il nome è quello di Ralf Rangnick, attuale tecnico del Lipsia, abituato a prendere decisioni importanti anche sul calciomercato. Il ruolo di Rangnick sarebbe quello di un manager all’inglese, con poteri sia sullo staff tecnico che su alcune scelte della società. Passando al mercato, l’arrivo del tecnico tedesco potrebbe cambiare totalmente il futuro di uno dei rossoneri. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che nelle ultime uscite sta mostrando un ottimo stato di forma. Il turco, a lungo accostato a numerosi club tedeschi, potrebbe smettere di essere uno degli uomini mercato del Milan per trasformarsi in un titolarissimo, più di quanto non lo sia oggi. Tra gli estimatori di Calhanoglu infatti c’è proprio Rangnick, che negli ultimi due anni ha tentato più di una volta di portarlo al Lipsia. E intanto Gazidis fa fuori Boban e Maldini, preparando già il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA