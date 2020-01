Calciomercato Milan – Colpo di scena a Casa Milan: Maldini è furioso!

CALCIOMERCATO MILAN – Un affare fatto per il quale mancavano solamente le firme. L’arrivo di Antonee Robinson in rossonero sembrava ormai certo, con il difensore pronto a mettere nero su bianco l’accordo con il Milan. La società aveva già fatto svolgere le visite mediche al terzino del Wigan, pronto a prendere il posto di Rodriguez a sinistra. Con la partenza dello svizzero il Milan aveva individuato nell’americano il profilo giusto per coprire le spalle a Theo Hernandez. Quando sembrava tutto fatto però è arrivata la brusca frenata. Il calciatore infatti, al suo arrivo a Casa Milan, ha dovuto di fatto rinunciare al sogno di vestire la maglia rossonera. Al momento, sembrerebbe che si tratti di problemi tra i due club, anche se non sono usciti i dettagli. Una brusca frenata, ma che è definitiva, tanto che il Milan è già corso ai ripari facendo rientrare a Milanello Diego Laxalt. L’uruguaiano, il cui prestito a Torino è stato fallimentare, sembrava a un passo dalla Fiorentina. L’ex Genoa invece torna a Milano dove sarà l’alternativa a Theo Hernandez fino al termine della stagione. E attenzione a quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Maldini nelle ultime ore di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA